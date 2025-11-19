Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 29,45 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,7 Prozent auf 29,45 EUR nach. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,45 EUR ab. Bei 29,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Am 06.11.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

