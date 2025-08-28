Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Verlusten

Uniper im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 37,10 EUR nach.

Das Papier von Uniper gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 37,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,10 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 37,10 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 943 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 50,35 Prozent Luft nach oben. Am 11.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 5,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt