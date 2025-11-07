United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,08 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 27,08 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 27,08 EUR. Bei 26,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.196 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,27 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,16 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

