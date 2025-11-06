DAX24.003 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.488 -1,0%Euro1,1516 +0,2%Öl64,22 +1,1%Gold4.012 +0,8%
24.000er-Marke im Blick: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Kursentwicklung im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag um Nulllinie

06.11.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Wert von 26,96 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr bei 26,96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,00 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 26,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 8,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 84,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

