So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 26,74 EUR nach.

Die United Internet-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,74 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,74 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 215 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 9,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,47 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
