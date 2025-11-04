United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Mit einem Kurs von 26,56 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 26,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 26,64 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 25,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.847 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 9,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

