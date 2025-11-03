United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,86 EUR zu.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,86 EUR. Bei 26,86 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.287 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,32 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

