United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag verlustreich

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 26,66 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 26,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 26,66 EUR. Bei 27,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 35.304 United Internet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

