United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,60 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die United Internet-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 27,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,50 EUR aus. Bei 28,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 109.466 United Internet-Aktien den Besitzer.
Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 5,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 89,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen
Erste Schätzungen: United Internet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen