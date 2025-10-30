DAX24.107 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.770 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1562 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

30.10.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
United Internet AG
27,68 EUR -0,56 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 27,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,50 EUR aus. Bei 28,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 109.466 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 5,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 89,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
