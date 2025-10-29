United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,22 EUR.

Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,22 EUR. Bei 28,42 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,16 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.053 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 93,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

