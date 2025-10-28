United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR abwärts. Bei 27,66 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.796 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 5,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

