United Internet Aktie News: United Internet gibt am Montagmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,56 EUR ab.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 27,56 EUR ab. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,40 EUR nach. Mit einem Wert von 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.769 Stück gehandelt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 47,10 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

