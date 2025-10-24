United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag behauptet

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Mit einem Wert von 27,86 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 28,00 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 27,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.009 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

