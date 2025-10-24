DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Notierung im Blick

United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag mit Kurseinbußen

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 27,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,82 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,54 EUR aus. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.958 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 47,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

United Internet: Nach Kurssprung noch Potenzial?

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

