United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 28,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 28,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.310 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

United Internet: Nach Kurssprung noch Potenzial?

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln