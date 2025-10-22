DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.770 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,93 +2,1%Gold4.032 -2,3%
Notierung im Blick

United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag im Minus

22.10.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 28,24 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
28,24 EUR -0,46 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 28,24 EUR ab. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,10 EUR nach. Bei 28,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.101 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 3,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
18:01United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
