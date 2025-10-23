United Internet Aktie News: United Internet fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,92 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 27,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 27,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,92 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.324 Stück gehandelt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

