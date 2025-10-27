United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der United Internet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 27,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 15:49 Uhr im XETRA-Handel bei 27,72 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,86 EUR an. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 27,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,86 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.374 Stück gehandelt.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,40 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

