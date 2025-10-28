United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR ab.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR ab. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 27,40 EUR. Bei 27,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 9.592 Stück.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit Abgaben von 47,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

