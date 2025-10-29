United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich United Internet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,48 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 28,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 28,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.350 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 95,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

