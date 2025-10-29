DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.969 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1658 +0,1%Öl65,01 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Notierung im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittwochnachmittag ab

29.10.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,14 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,14 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,10 EUR nach. Bei 28,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 54.041 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 29,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 4,19 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 48,19 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: United Internet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

