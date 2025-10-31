United Internet Aktie News: United Internet büßt am Freitagmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 26,64 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 26,64 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 26,04 EUR. Bei 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.443 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

