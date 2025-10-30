DAX24.089 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.922 +0,1%Euro1,1621 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.999 +1,4%
Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

30.10.25 09:22 Uhr
30.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 28,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,88 EUR -0,36 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,28 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 222 Stück.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 3,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen