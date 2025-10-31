United Internet Aktie News: United Internet fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 26,94 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 2,0 Prozent auf 26,94 EUR nach. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 26,04 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,48 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 127.261 Aktien.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 84,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

