United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,58 EUR.

Um 15:49 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 26,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 27.369 Stück.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 29,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,15 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

