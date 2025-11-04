United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 26,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 1,3 Prozent auf 26,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,12 EUR aus. Bei 26,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.099 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

