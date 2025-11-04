United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 25,96 EUR ab.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 2,2 Prozent auf 25,96 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 25,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.154 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit Abgaben von 43,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,27 EUR je Aktie belaufen.

