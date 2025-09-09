United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 26,84 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,84 EUR ab. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,82 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.928 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). 6,04 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 45,68 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,495 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je United Internet-Aktie.

