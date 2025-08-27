United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Mittag

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 26,90 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 26,90 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,18 EUR. Zuletzt wechselten 41.965 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,48 EUR markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,495 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,22 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet