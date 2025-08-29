UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Mit einem Kurs von 310,01 USD zeigte sich die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der UnitedHealth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 310,01 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 311,11 USD. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 307,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 309,10 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 442.005 UnitedHealth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,44 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an