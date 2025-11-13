UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 331,94 USD.

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 331,94 USD abwärts. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 331,56 USD. Mit einem Wert von 337,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 597.971 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei 622,40 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 87,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,58 USD belaufen.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,16 Mrd. USD im Vergleich zu 100,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,32 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

