UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verliert am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 332,48 USD abwärts.
Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 332,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 332,00 USD. Bei 337,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 220.060 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 622,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 87,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,42 Prozent.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,58 USD ausgeschüttet werden.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 28.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 113,16 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,82 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
