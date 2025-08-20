DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.867 -0,2%Nas21.150 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von UnitedHealth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 298,49 USD ab.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 298,49 USD. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 297,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 302,98 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.574 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 52,65 Prozent niedriger. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 21,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

UnitedHealth veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 111,62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen