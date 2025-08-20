UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Abend positiv

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 305,40 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 305,40 USD. Bei 306,53 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 302,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.088.890 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Bei einem Wert von 234,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2025). Mit Abgaben von 23,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,44 USD je UnitedHealth-Aktie.

