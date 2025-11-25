UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 325,25 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 325,25 USD zu. Bei 327,79 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 321,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 203.239 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (622,40 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 91,36 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 27,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,59 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,24 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte UnitedHealth am 21.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

