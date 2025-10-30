United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagnachmittag im Minus

So bewegt sich United Parcel Service

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 97,19 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,19 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,10 USD aus. Bei 97,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 1.033.904 Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit Abgaben von 15,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 123,33 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,60 Prozent auf 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,22 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,82 USD je Aktie belaufen.

