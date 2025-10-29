United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 96,00 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 96,00 USD. Im Tief verlor die United Parcel Service-Aktie bis auf 95,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,86 USD. Zuletzt wurden via New York 432.528 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 30,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,00 USD je United Parcel Service-Aktie an.

United Parcel Service veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,80 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,42 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 22,22 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,76 USD je Aktie.

