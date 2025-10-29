United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service reagiert am Mittwochabend positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 97,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,1 Prozent auf 97,40 USD. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 98,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 96,86 USD. Zuletzt wechselten 840.068 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,00 USD.

Am 28.10.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,42 Mrd. USD – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,76 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

Ausblick: United Parcel Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht