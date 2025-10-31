United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag mit Kursplus

DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
United Parcel Service im Fokus

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 96,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
83,09 EUR 0,98 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 96,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die United Parcel Service-Aktie bei 96,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 242.447 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,64 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 44,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Abschläge von 14,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2024 mit 6,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,55 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,33 USD aus.

Am 28.10.2025 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,22 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,42 Mrd. USD.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

mehr Analysen