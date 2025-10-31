United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagabend im Aufwind

So bewegt sich United Parcel Service

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 96,43 USD nach oben.

Die United Parcel Service-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 96,43 USD. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 96,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 520.147 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. 43,77 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 14,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,33 USD an.

Am 28.10.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,42 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 22,22 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren gekostet

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

Ausblick: United Parcel Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel