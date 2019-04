Bill Gates Ehefrau Melinda: Der Kapitalismus ist ein Glücksfall für die USA

Das politische Amerika findet sich derzeit in einer hitzigen Diskussion über Kapitalismus vs Sozialismus wider. Hintergrund ist, dass zahlreiche Abgeordnete und Präsidentschaftsbewerber der Demokraten angesichts der in 2020 anstehenden Präsidentschaftswahlen umfassende Veränderungen am bestehenden System fordern, das sie für eine wachsende Ungleichheit und eine Spaltung des Landes verantwortlich machen. Amtsinhaber Donald Trump hat ihnen daraufhin vorgeworfen, für den Sozialismus einzutreten und davor gewarnt, dass dies den wirtschaftlichen Ruin der USA bedeuten würde.

Glücklich, den Kapitalismus zu haben

In einem Interview, das der US-Sender "CNBC" ausstrahlte, hat Melinda Gates das System der USA verteidigt: Sie würde "viel lieber in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, als in einer sozialistischen", erklärte die Ehefrau von Bill Gates , dem laut "Forbes" zweitreichsten Menschen der Welt.

Melinda Gates meinte, die US-Bürger hätten Glück und sie sollten sich darauf besinnen, was sie haben. Schließlich würden Menschen aus Entwicklungsländern gerne in solchen kapitalistischen Systemen wie den USA leben.

Große Kluft zwischen Arm und Reich

Allerdings räumte Gates auch ein, dass etwas gegen die große Lücke zwischen der reichen und der armen Bevölkerung unternommen werden sollte. Um dies zu verbessern, forderte sie Anpassungen bei der staatlichen Regulierung sowie beim Steuersystem.

Doch trotz aller Probleme verwies Melinda Gates darauf, dass ein großer Teil der übrigen Welt Amerika um seinen Kapitalismus beneide, weshalb es ein Glück sei, hier zu leben. Es seien lediglich Anpassungen erforderlich, um das System zu optimieren, lautet ihr Urteil.

Damit liegt sie auf einer Linie mit ihrem Ehemann, denn der Microsoft-Gründer hatte wie auch verschiedene andere US-Milliardäre - darunter Warren Buffett und Ray Dalio - kritisiert, dass der moderne Kapitalismus Verbesserungen bedürfe, um der wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit zu begegnen. Argumenten für den Sozialismus sind diese Geschäftsleute jedoch energisch entgegengetreten.

