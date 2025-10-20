Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 40,70 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 40,70 USD nach oben. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,76 USD. Bei 40,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 438.923 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 14,05 Prozent niedriger. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 7,64 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.
Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Verizon.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
