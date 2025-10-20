DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
Aktienentwicklung

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit stabiler Tendenz

20.10.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Verizon hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Verizon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 40,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,66 EUR 0,09 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Verizon-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 40,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 40,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 40,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,70 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.534.502 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

