Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Verizon hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Verizon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 40,57 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Verizon-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 40,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 40,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 40,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,70 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.534.502 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL