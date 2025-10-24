Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 38,83 USD.
Das Papier von Verizon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 38,83 USD. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,91 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 38,55 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 779.015 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,74 USD.
Am 21.07.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umgesetzt.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
