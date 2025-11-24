DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.864 +2,7%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.130 +1,6%
Verizon im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

24.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 40,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
35,12 EUR -0,88 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 40,44 USD ab. Die Verizon-Aktie sank bis auf 40,24 USD. Bei 41,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.174.111 Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 0,78 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 33,82 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

