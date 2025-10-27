Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 39,06 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 39,06 USD. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.077.608 Verizon-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 21,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 3,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 USD.
Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 0,78 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Verizon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
