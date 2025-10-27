DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend im Aufwind

27.10.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Verizon. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 39,21 USD. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,29 USD aus. Bei 38,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 2.342.091 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 20,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (37,59 USD). Abschläge von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 34,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Verizon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

