Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 328,78 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
286,70 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,80 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 329,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 147.183 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 299,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 9,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,69 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 396,40 USD an.

Am 28.10.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,65 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,72 Mrd. USD gegenüber 9,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Visa-Bilanz für Q1 2026 wird am 22.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

