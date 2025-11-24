Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Montagabend fester
Die Aktie von Visa zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 328,73 USD zu.
Das Papier von Visa legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 328,73 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,72 USD. Bei 329,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.311 Visa-Aktien umgesetzt.
Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 299,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,51 Prozent auf 10,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Visa-Bilanz für Q1 2026 wird am 22.01.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,79 USD je Visa-Aktie.
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
