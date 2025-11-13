Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,338 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:05 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,338 EUR abwärts. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,322 EUR nach. Bei 0,340 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 713.527 Aktien.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 98,225 Prozent Luft nach oben. Bei 0,073 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,402 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot